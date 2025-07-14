أحمد جودة - القاهرة - عام على استشهاد محمد الضيف.. "أبو عبيدة" يؤكد: لا يزال طيفه كابوسًا يلاحق الاحتلال

عام على استشهاد محمد الضيف.. "أبو عبيدة" يؤكد: لا يزال طيفه كابوسًا يلاحق الاحتلال، في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد محمد الضيف، قائد أركان كتائب القسام، أصدرت المقاومة الفلسطينية، على لسان الناطق العسكري "أبو عبيدة"، تصريحات قوية تستحضر إرث القائد الشهيد، وتؤكد استمرار نهجه بين صفوف المجاهدين.

وقال "أبو عبيدة" في بيان صحفي اليوم، إن القائد الشهيد محمد الضيف "قـاد مع إخوانه معركة طوفان الأقصى، موجّهين للعدو أقسى ضربة في تاريخه"، مشددًا على أن الضيف "أحيا في الأمة جمعاء ذكرى الصحابة والمجاهدين الأوائل، وظل لعقود ملهمًا للأجيال التي لم تعرف حتى صورته".