العالم اليوم - التمويل الدولي: اقتصاد مصر أظهر مرونة واضحة رغم التوترات

انتم الان تتابعون خبر التمويل الدولي: اقتصاد مصر أظهر مرونة واضحة رغم التوترات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 يوليو 2025 10:20 صباحاً - أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في مواجهة الصراعات الإقليمية الأخيرة والتصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن الأثر السلبي على السوق المصرية كان مؤقتًا ومحدودًا.

كما أكد التقرير أن الإصلاحات التي أُطلقتها الحكومة المصرية في مارس 2024 أسهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75 بالمئة.

ونوه معهد التمويل الدولي إلى أن عدم تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، موضحًا أن هذا النهج عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.

كما أشار التقرير إلي أن الأداء القوي في جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024 - 2025.