نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، وذلك بصفته رئيس الدورة الحالية لـ "القدرة الإقليمية لإقليم شمال إفريقيا"، حيث استعرض الجهود المصرية لتعزيز جاهزية القدرة لضمان استعدادها الكامل لحفظ السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن القارة تواجه تحديات أمنية وجيوسياسية معقدة، تستدعي تعزيز التعاون الإقليمي، وتفعيل الآليات الأفريقية لحفظ الأمن والاستقرار.