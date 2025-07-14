العالم اليوم - ترامب: نأمل أن نصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 يوليو 2025 08:04 صباحاً - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "خلال الأسبوع المقبل".

وعند سؤاله عن الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، قال ترامب للصحفيين: "نأمل أن نصل إلى حل لهذه المسألة خلال الأسبوع المقبل".

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، كرر ترامب تحديد جداول زمنية للتوصل إلى اتفاق، من دون تحقيق تقدم ملموس.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع، إضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

وتتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التي تجرى في الدوحة منذ أيام.

وتطالب حماس بضمانات لوقف الحرب بشكل نهائي بعد هدنة الستين يوما، وهو ما ترفضه إسرائيل.

والأحد قتل عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة من غزة، حسب مصادر طبية في القطاع.