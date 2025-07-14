نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي: تعزيز التكامل القاري ودعم السلم والأمن أولويات مصر في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش مشاركته في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي بمدينة مالابو، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولي الدول الإفريقية، تناولت سبل تعزيز التعاون القاري، ودفع جهود التنمية وحفظ السلم والأمن في القارة.

وشملت لقاءات السيد الرئيس كلًا من:

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

الرئيس الجابوني بريس أوليجي نجيما

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

رئيس النيجر الأسبق محمد إيسوفو، رائد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

وتناولت اللقاءات تعزيز آليات التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، وتبادل الرؤى حول دعم جهود الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التحديات المشتركة، لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاءات أن مصر تولي أهمية خاصة لتقوية الروابط الإفريقية في مجالات الأمن والتنمية والبنية التحتية والتجارة البينية، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام للقارة.

كما شدد سيادته على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كأداة رئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحسين سلاسل الإمداد الإفريقية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لهذه المبادرة باعتبارها أداة لتحقيق التحول الهيكلي المنشود في القارة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التحركات النشطة التي تقوم بها القيادة المصرية لترسيخ دور مصر المحوري في إفريقيا، وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة.