نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت الشرطة البريطانية، مساء يوم الأحد، أن طائرة صغيرة تحطمت في مطار لندن ساوثيند الذي يقع على بعد نحو 72 كيلومترا شرق العاصمة.

وقالت شرطة إسيكس في بيان إنها "تلقت تنبيها قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بشأن الحادث الخطير في المطار الصغير نسبيا، والذي يقع على بعد نحو 45 ميلا (72 كيلومترا) شرق العاصمة".

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا من النار والدخان الأسود يتصاعد من موقع التحطم، فيما لم يتم الكشف على الفور عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.



الطائرة، من طراز بيتشكرافت سوبر كينغ إير، كانت متجهة إلى مدينة ليلستاد في هولندا.



واشتعلت النيران في الطائرة فور اصطدامها، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف وشرطة إسيكس، التي وصفت التحطم بأنه "حادث خطير".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار هائل أعقبته كرة نارية اجتاحت موقع التحطم.

وذكرت خدمة الإسعاف أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى، كما أظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث