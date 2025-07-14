نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ذا ناشيونال إنترست": دبابات "أبرامز" الأمريكية لا تستطيع الصمود أمام مضادات المدرعات الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال إنترست" أن دبابات "أبرامز إم 1" التي أرسلتها دول حلف "الناتو" لأوكرانيا لا تستطيع الصمود بوجه ترسانة روسيا الحديثة من الأسلحة المضادة للدبابات.

وجاء في تقرير الصحيفة: "على الرغم من قدرات دبابات "أبرامز"، فإن طرازات M1 القديمة المُسلّمة إلى أوكرانيا تُواجه صعوبة في منافسة الترسانة الروسية الأكثر تطورا من الأسلحة المضادة للدبابات. فقد تم تدمير ما يصل إلى 87% من أسطول الدبابات القتالية من طراز "أبرامز إم 1" في أوكرانيا أو تم الاستيلاء عليها أو فقدت منذ إرسالها لأول مرة إلى الجبهة".

وأشار إلى أن عددا من المشاكل، تتراوح بين افتقار أوكرانيا للدعم الجوي والمدفعي ونقص المتخصصين الفنيين ونقص الأفراد والمعدات، ساهمت في عدم فعالية هذه السلسلة من الدبابات على خطوط المواجهة.

وأعلن الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن في يناير 2023 عن تسليم 31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.

وحذرت موسكو الدول الغربية مرارا من أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن يغير شيئا، بل سيُطيل أمد النزاع فقط.

وأشارت وكالة "نوفوستي" الشهر الماضي إلى أن القوات الروسية دمرت 26 دبابة "أبرامز" أمريكية من أصل 31 أرسلتها الولايات المتحدة إلى كييف، التي لم يبق في حوزتها سوى 5 دبابات من هذا النوع. محولة أوكرانيا إلى مقبرة لدبابات "أبرامز