66 قتيلاً بهجومين في الكونغو

66 قتيلاً بهجومين في الكونغولقي 66 مدنيًّا مصرعهم في هجومين شنهما مسلحون شرق الكونغو، بالقرب من الحدود مع أوغندا.

وقالت السلطات الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، أن مسلحين ينتمون إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، شنّوا هجومين في منطقة إيرومو التابعة لمحافظة إيتوري، ما أسفر عن مقتل 66 مدنيًّا.

من جهته، أدان جان توبي أوكالا، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في إيتوري، في بيان، الهجومين.

وتنشط "القوات الديمقراطية المتحالفة" في المنطقة على جانبي الحدود بين الكونغو وأوغندا، في منطقة تُعد شديدة الاختراق، مما يُسهم في تسهيل تنفيذ عمليات الجماعة المسلحة، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.