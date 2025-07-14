وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس السابق محمد بخاري توفي في لندن -اليوم الأحد- عن 82 عاما.
وأضاف في منشور على منصة إكس "توفي الرئيس بخاري اليوم في لندن حوالي الساعة 4:30 مساء (15:30 بتوقيت غرينتش) بعد صراع طويل مع المرض".
يُذكر أن بخاري قاد نيجيريا الفترة ما بين 2015 و2023، وشغل أيضا منصب رئيس الدولة بين يناير/كانون الثاني 1984 وأغسطس/آب 1985، وذلك بعد أن قاد انقلابا عسكريا.
وولد بخاري عام 1942 بولاية كاتسينا، وهو مسلم ينحدر من قبيلة "فولاني" في بلدة "دايورا" بولاية كاتسينا (شمال غرب) من قبيلة الهوسا التي تعتبر أكبر التجمعات العرقية بالبلاد، حيث تبلغ نسبتهم -بحسب بعض التقديرات- ربع السكان، وغالبيتهم الساحقة من المسلمين (نحو 89%).
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