نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق نظام تسجيل الشباب في سجلات الخدمة العسكرية بشكل آلي في أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن المحامي الأوكراني يوري تاناسيتشوك أن كييف أطلقت نظاما آليا لتسجيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما دون استثناء للخدمة العسكرية في أوكرانيا.

وأشار تاناسيتشوك إلى أنه تم إطلاق اسم "أوبيريغ" على النظام وهو مُزامن مع سجلات الدولة، وتُسجل بيانات المكلَّفين بالخدمة العسكرية في قواعد البيانات العسكرية دون حضورهم.

وقال: "يتعلق هذا بفئة الأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية - الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما. يستخدم نظام "أوبيريغ" بيانات من السجلات، وخاصة من دائرة الهجرة الحكومية، لتسجيل الأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية تلقائيا".

وأضاف أنه إذا تبين أن الشخص غير صالح للخدمة العسكرية لأسباب صحية أو غير قابل للتجنيد لأسباب أخرى، فعليه الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري لتعديل البيانات وتوضيح أسبابه.

وتم فرض حالة الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وفي ربيع عام 2024، وقع زيلينسكي قانونا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما. وفي وقت لاحق، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك ساليفان بأن السلطات في كييف ستضطر إلى اتخاذ قرار بخفض سن التعبئة إلى 18 عاما