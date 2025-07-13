نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة "راينميتال": النزاع في أوكرانيا محرك لنمو مبيعاتنا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأسلحة الألمانية "راينميتال" أرمين بابيرغر عزمهم على زيادة مبيعات الشركة بحلول 2030، نحو 10 أضعاف ما كانت عليه في2021 قبل بدء النزاع في أوكرانيا.

وقال بابيرغر لصحيفة "بيلد" الألمانية: "هدفنا هو زيادة الإيرادات إلى 40-50 مليار يورو بحلول عام 2030".

وأشار إلى أن ذلك سيمثل زيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بعام 2021 "قبل الحرب".

وأضاف رئيس شركة صناعة الأسلحة الألمانية أن النزاع في أوكرانيا "محرك للنمو، مهما كان مريرا".

واكد أنه بعد بناء مصنع لإصلاح الدبابات، يجري حاليا بناء مصنع لإنتاج الذخيرة في أوكرانيا.

ومن المقرر أيضا إرسال مركبات Lynx القتالية الجديدة للمشاة. ووفقا لشركة "راينميتال"، يختبر الجيش الأوكراني أول مركبة مشاة قتالية من هذا النوع خارج منطقة القتال.

وأردف بابيرغر أنه في نهاية المطاف، سيتعين إنتاج Lynx في أوكرانيا.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الطلبات الأوكرانية، هناك طلبات إضافية تأتي من الجيش الألماني ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي حديثه عن الطلبات القادمة من ألمانيا فقط، أكد أن "راينميتال لديها طلبات محتملة تصل إلى 70 مليار يورو خلال الأشهر الـ12 المقبلة".

وقال رئيس شركة صناعة الأسلحة الألمانية "نحن نتفاوض حاليا على شراء 6 إلى 7 آلاف وحدة من المركبات العسكرية".

وأشار إلى أن الحديث يدور حول دبابات "ليوبارد 2" ومركبات المشاة القتالية من طراز Puma وBoxer، والتي ينوي الجيش الألماني تجهيز ألوية جديدة بها