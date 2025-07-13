نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا تعلق على تقليص عدد الكوادر في الخارجية الأمريكية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تقليص عدد الكوادر في الخارجية الأمريكية.

وكتبت زاخاروفا في حسابها على "تلغرام"، يوم الأحد: "تم فصل 1300 شخص من الخارجية الأمريكية في إطار إصلاح نفقات الدولة. وهم يصرون على أن ذلك يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان".

وتابعت: "من المضحك أن الدبلوماسيين الأمريكيين بالذات كانوا يحاولون إقناع العالم طوال هذه السنوات أن حقوق الإنسان يتم الالتزام بها على ما يرام في الولايات المتحدة فقط، وأن جميع الآخرين يجب أن ينظروا إليهم كمثال يحتذى به".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت بأن الخارجية الأمريكية تعتزم فصل أكثر من 1300 دبلوماسي وفقا لخطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هيكلة الخارجية الأمريكية