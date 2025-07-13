العالم اليوم - وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن 82 عاما

انتم الان تتابعون خبر وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن 82 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 08:28 مساءً - توفي الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، الأحد، عن عمر 82 عاما، بحسب ما أعلن سكرتيره الصحفي.

وجاء في بيان رسمي أن بخاري توفي عصر اليوم في إحدى عيادات لندن. كما ذكر المتحدث باسم الرئيس الحالي بولا تينوبو في منشور على منصة "إكس": "توفي الرئيس بخاري اليوم في لندن في حوالي الساعة 4:30 مساء (15:30 بتوقيت جرينتش) بعد صراع طويل مع المرض". من هو محمد بخاري؟ ولد في عام 1942 في قرية صغيرة تدعى "دورا"، تقع في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا قرب الحدود مع تشاد.

التحق بالجيش وعمره لم يتجاوز 19 سنة ثم درس الفنون العسكرية في بريطانيا قبل أن يعود إلى بلاده ليتقلد مناصب عسكرية هامة. أعلن بتاريخ الأول من أبريل 2015 رسميا عن فوزه في انتخابات الرئاسة بعد أن ألحق هزيمة حاسمة بمنافسه الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن 82 عاما .. في رعاية الله وحفظة