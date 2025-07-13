صحة غزة: 139 شهيداً خلال 24 ساعة

صحة غزة: 139 شهيداً خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 139 شهيداً و425 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 58 ألفاً و26 شهيداً، و138 ألف مصاب و520، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أن من بين الحصيلة 7 آلاف و450 شهيداً، و26 ألف مصاب و479، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 28 شهيداً، وأكثر من 180 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 833 شهيداً، وأكثر من 5,432 مصاباً.

يأتي ذلك فيما يواجه القطاع الصحي في غزة انهياراً وشيكاً بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الطبية الحيوية، في ظل الحصار المتواصل والعدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومع قرب نفاد الوقود، باتت حياة آلاف الجرحى والمرضى مهددة بشكل مباشر، وسط تدهور غير مسبوق في البيئة الصحية والخدمات الأساسية.