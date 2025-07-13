العالم اليوم - إسرائيل.. التوصل إلى تسوية "تعيين رئيس الشاباك الجديد"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 05:20 مساءً - أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التسوية بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، الجديد.

وبحسب ما ورد في نص التسوية، فإن قضية "تضارب المصالح" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي عرقلت التعيين ستُحل خلال 60 يوما، ما سيسمح له بتقديم مرشّحه لرئاسة الشاباك إلى لجنة التعيينات العليا (لجنة غرونيس) للمصادقة عليه.

وكان ملف تعيين رئيس جديد للشاباك بعد إقالة رونين بار قد أثار جدلا واسعا في إسرائيل.

وقررت الحكومة الإسرائيلية إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".