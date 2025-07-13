تصعيد لافت وهجمات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

عواصم ـ وكالات: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا لافتًا خلال الساعات الماضية، تمثل في هجمات جوية متبادلة، وسط تأكيدات متزايدة على الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، إلى جانب تنامي التعاون بين موسكو وكوريا الشمالية.

ففي أحدث التطورات، شنت روسيا هجمات صاروخية وبالمسيَّرات الليلة قبل الماضية استهدفت مناطق في غرب أوكرانيا بعيدًا عن خطوط الجبهة، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة تشيرنيفتسي على الحدود مع رومانيا بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية أمس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام إن روسيا أطلقت 597 طائرة مسيَّرة و26 صاروخًا في هجوم خلال الليل على أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن مُدن لفيف ولوتسك وتشرنيفتسي كانت الأكثر تضررًا من الهجمات الروسية، وتعرضت مناطق أوكرانية أخرى للقصف. وقال روسلان زابارانيوك حاكم منطقة تشيرنيفيتسكيي إن شخصين قتلا وأصيب 14 جراء هجوم روسي بطائرات مسيَّرة وصاروخ على مدينة تشيرنيفتسي الواقعة على الحدود مع رومانيا.

وقال مسؤولون إن عدة حرائق اندلعت في أنحاء المدينة، وتضررت منازل ومبانٍ إدارية.

وفي مدينة لفيف الواقعة على الحدود مع بولندا، أفاد رئيس البلدية أندري سادوفيي بأن هجومًا أدى لتضرر 46 منزلًا، فضلًا عن مبنى جامعي ومقر محاكم المدينة ونحو 20 مبنى يضم شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 33 طائرة مسيَّرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، بما في ذلك مقاطعة بريانسك والبحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وعلى صعيد الدعم العسكري، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة تلقيه وعودًا باستئناف شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، قائلًا: «بحسب جميع التقارير، فقد تم استئناف شحنات الأسلحة». وتأتي تصريحاته متزامنة مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو عن آليَّة جديدة للدعم؛ ففي مقابلة مع شبكة (إن بي سي)، وضح ترامب أن الولايات المتحدة تبيع أسلحة لحلفاء في الناتو الذين يقومون بدورهم بتسليمها إلى أوكرانيا، وأكد روبيو أن نقل الأسلحة من دول أوروبية حليفة إلى أوكرانيا أسرع من شحنها مباشرة من المصانع الأميركية.

وفي سياق متصل، شهدت العلاقات الروسية الكورية الشمالية تطورًا مهمًّا، حيث وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته الحالية لبيونج يانج مشاركة عسكريين كوريين شماليين في القتال بمقاطعة كورسك الروسية بأنها تأكيد عملي على «الأخوة القتالية التي لا تقهر» بين البلدين، بينما أكدت نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هي على دعم بلادها الكامل لروسيا في حماية سيادتها، مشيرة إلى أن العلاقات ارتقت إلى مستوى «التعاون الراسخ».

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن لافروف سيناقش مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 40 شهرًا والوضع في شبه الجزيرة الكورية.