اردوغان: تركيا انتصرت بعد تسليم حزب العمال الكردستاني السلاح

أنقرة ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن «تركيا انتصرت، 86 مليون تركي انتصروا»، بعد يوم على بدء حزب العمال الكردستاني عملية نزع سلاحه.

وقال اردوغان ردًّا على مخاوف بعض الأتراك «نعلم ما نفعل، لا داعي لأن يشعر أي كان بالقلق أو الخوف أو أن يتساءل بشأن مستقبلنا واستقلالنا».

وذكّر اردوغان خلال كلمته أمام حزبه «العدالة والتنمية» في جلسة عامة، بأن أربعة عقود من القتال المسلح أودت بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص، بينهم 2000 جندي تركي.

وشهدت مدينة السليمانية بشمال العراق أمس الأول الجمعة، مراسم رمزية قام خلالها نحو ثلاثين مقاتلًا كرديًّا من بينهم أربعة قادة، بتدمير أسلحتهم بالقرب من قواعدهم في الجبال المحيطة بإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وأعلن اردوغان عن تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي لمتابعة مسار السلام وبحث «المتطلبات القانونية للعملية».