وزير الخارجية ووزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة يستعرضان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون الاستراتيجي

مسقط - العُمانية: استعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، ومعالي ديفيد لامي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، اليوم خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ومتابعة بعض البرامج المتصلة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد التشاور حول قضايا المنطقة، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني وسبل استعادة المسار الدبلوماسي والمفاوضات السياسية تأمينًا لاستدامة الأمن والاستقرار وكل ما من شأنه أن يبعد المنطقة وشعوبها من مخاطر التصعيد والحروب، بما في ذلك تكثيف جهود تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإحياء مساعي إعادة الإعمار ومسار السلام في الشرق الأوسط.