عاجل- السيسي يلتقي رئيس غينيا الاستوائية بمالابو ويؤكدان تعزيز التعاون القاري والاستثماري بين البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - السيسي يلتقي رئيس غينيا الاستوائية بمالابو ويؤكدان تعزيز التعاون القاري والاستثماري بين البلدين

السيسي يلتقي رئيس غينيا الاستوائية بمالابو ويؤكدان تعزيز التعاون القاري والاستثماري بين البلدين، في إطار مشاركته بأعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنظيره رئيس غينيا الاستوائية، السيد تيودورو أوبيانج نجيما، في العاصمة مالابو، حيث استعرض الزعيمان سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والقاري.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول فرص تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل بين القاهرة ومالابو.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تقديره لجهود غينيا الاستوائية في استضافة القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي، معتبرًا أنها تعكس حرصًا حقيقيًا على دفع العمل الأفريقي المشترك وتعزيز الحضور المؤثر لدول القارة في المحافل الدولية.

مصر تدعم التكامل القاري في إفريقيا

أوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين تبادلا الرؤى حول سبل دعم مسار التكامل القاري، وتوسيع الشراكات التنموية بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأجندة الأفريقية، خاصة على صعيد الربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

من جانبه، ثمّن رئيس غينيا الاستوائية الدور الإقليمي الكبير لمصر، معتبرًا أن القاهرة تمثل ركيزة للاستقرار والتنمية في إفريقيا، ومشيدًا برؤية القيادة السياسية المصرية في دعم العمل الأفريقي المشترك.

تعاون مشترك لتعزيز الأمن والسلم القاري

كما تناول اللقاء المشترك ملف تعزيز الاستقرار والأمن في القارة، حيث شدد الرئيسان على أهمية التعاون في مجابهة التحديات الأمنية المشتركة، والعمل على إرساء أسس السلام في المناطق المتوترة، بما يُمكّن القارة من الانطلاق نحو التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أن ضمان السلم والأمن القاريين هو حجر الزاوية في إنجاح جهود التنمية، مشددين على ضرورة دعم المؤسسات الأفريقية المختصة، وتفعيل آليات الإنذار المبكر وحل النزاعات.