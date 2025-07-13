‏رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يؤكدان حرص بلديهما على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ‏رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرص بلديهما على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.