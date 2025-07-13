العالم اليوم - "لتحقيق حلمه".. راشفورد يرفض عرضا سعوديا ضخما

انتم الان تتابعون خبر "لتحقيق حلمه".. راشفورد يرفض عرضا سعوديا ضخما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 03:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن جناح مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، رفض عرضا "ضخما" من أحد الأندية السعودية.

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن النجم الإنجليزي رفض عرضا ضخما من ناد سعودي، بلغت قيمته 40 مليون يورو للانضمام إلى الدوري السعودي، إلا أن راشفورد تجاهل العرض.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن راشفورد رفض العرض، على أمل أن يتحرك برشلونة لضمه إلى فريق المدرب هانز فليك، وتحقيق حلمه في ارتداء قميص "البلوغرانا".

ولم تحدد الصحيفة اسم النادي السعودي الذي قدم العرض لراشفورد.

وأشار المصدر، إلى أن راشفورد يدرك أن أداءه مع "الشياطين الحمر" زاد من حظوظه في الانضمام إلى النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر يونايتد قد فتح الباب أمام رحيل راشفورد، سواء عبر صفقة إعارة مع خيار الشراء أو من خلال انتقال دائم، مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو.

ومن أجل تحقيق حلمه، يستعد راشفورد لتخفيض راتبه المرتفع، بما يتلاءم مع قواعد اللعب المالي النظيف، لتسهيل انضمامه إلى برشلونة.

في المقابل، أبدى النادي الكتالوني هدوءا في التعاطي مع الصفقة، خاصة بعد استبعاد نيكو ويليامز من حساباته، بحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات التحضيرية لبرشلونة بقيادة مدربه هانز فليك يوم الاثنين، على أن يغادر الفريق في جولة خارجية تمتد حتى 24 من يوليو.