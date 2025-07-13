العالم اليوم - إسرائيل تهاجم 150 هدفا في غزة.. وسقوط مئات القتلى والجرحى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 03:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات عبر سلاح الجو على 150 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما سقط مئات القتلى والجرحى جراء تلك الغارات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو أكثر من 150 هدفا في أنحاء قطاع غزة. ومن بين الأهداف التي هاجمتها القوات البرية: إرهابيون، ومبان مفخخة، ومستودعات أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقناصة، ومواقع زرع عبوات ناسفة، وبنى تحتية أخرى".

من جانبها، أفادت مصادر طبية في غزة بسقوط 139 قتيلا و425 جريحا جراء العمليات الإسرائيلية خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وأوضحت أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من ضحايا المساعدات إلى 28 قتيلا وأكثر من 180 جريحا، ليصل إجمال ضحايا المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 833 قتيلا وأكثر من 5432 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 58,026 قتيلا و138,520 جريحا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

كما وصلت حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 مارس 2025 إلى 7450 قتيلا و26479 جريحا.