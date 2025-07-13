الخارجية الروسية تصف تقرير "أكسيوس" بشأن دعوة بوتين إيران للقبول باتفاق نووي مع وقف تخصيب اليورانيوم بـأنه "حملة مسيّسة وبشعة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏"تاس"، بأن وزارة الخارجية الروسية وصفت تقرير "أكسيوس" بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران للقبول باتفاق نووي مع وقف تخصيب اليورانيوم بـأنه "حملة مسيّسة وبشعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.