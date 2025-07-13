العالم اليوم - روسيا تعلن سيطرة قواتها على قريتين في شرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 01:20 مساءً - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على قريتين جديدتين في منطقة دونيتسك، بينما تتقدّم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ القوات الروسية سيطرت على قريتي ميكولايفكا وميرني (كارل ماركس) في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى القوات الروسية كبّدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في العتاد والأفراد على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت قوات تجمع الشرق توغلها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة كارل ماركس في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 205 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، و14 سيارة، ومدفعين، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وتم تدمير مستودع للذخائر الميدانية على هذا المحور.

وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من قوات تجمع المركز بلدة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور، إثر المواجهات مع قوات المركز، أكثر من 450 عسكريا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وثماني سيارات، وثلاث مدافع ميدان.