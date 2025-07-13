العالم اليوم - غزة: مقتل 29 فلسطينيا جراء ضربات إسرائيلية فجرا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 12:24 مساءً - أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 29 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية، منذ فجر اليوم الأحد، في مناطق مختلفة في القطاع، بينهم 18 في مخيم النصيرات، و8 عند نقطة توزيع مياه الشرب.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس إن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا "29 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين إثر الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة".

وأوضح بصل أنه تم نقل "8 شهداء وعدد من الجرحى وبينهم عدد من الأطفال جراء غارة جوية إسرائيلية صباح اليوم استهدفت نقطة لتوزيع مياه الشرب في منطقة للنازحين في غرب مخيم النصيرات"، مشيرا إلى نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى العودة في المخيم.

وقتل 10 فلسطينيين أخرين بينهم عدد من الأطفال وأصيب أكثر من 20 شخصا، جراء غارة نفذتها فجر اليوم طائرة حربية في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأكد بصل مقتل "5 شهداء وعدد من الإصابات من بينهم أطفال ونساء جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في وسط مخيم الشاطئ" غرب مدينة غزة.

وفي جنوب غرب المدينة نقل مسعفو الهلال الأحمر الفلسطيني قتيلين وعددا من المصابين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في بناية سكنية قرب حديقة برشلونة في تل الهوى"، إلى مستشفى "القدس" في نفس المنطقة.

كما أشار إلى سقوط "شهيدة طفلة وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال بغارة استهدفت منزلاً قرب مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة" جنوب غرب المدينة.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع، قتل 3 أشخاص في غارة جوية استهدفت خيمة للنازحين.