العالم اليوم - ميسي يواصل كتابة التاريخ في الدوري الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 11:20 صباحاً - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجله المثالي ونجح في تسجيل أكثر من هدف للمباراة الخامسة على التوالي ليقود فريقه للفوز على ناشفيل أس سي بهدفين لهدف وإنهاء المسيرة الخالية من الهزائم لخصمه والتي استمرت لـ15 مباراة متتالية.

وسجل إنتر ميامي انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين ليتقدم إلى المركز الخامس، حيث يسعى للفوز بلقب درع المشجعين للموسم الثاني على التوالي.

ودخل ميسي المباراة باعتباره اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الأميركي الذي سجل أكثر من هدف في 4 مباريات متتالية بعد تسجيله هدفين في شباك نيو إنغلاند ريفولوشن الأربعاء الماضي.

افتتح ميسي التسجيل لإنتر ميامي من ركلة حرة في الدقيقة 17، ثم أدرك ناشفيل التعادل في بداية الشوط الثاني عن طريق هاني مختار، قبل أن يعيد ميسي التقدم لفريقه مستغلا خطأ قاتل من حارس الفريق المنافس في الدقيقة 62.

وحتى الآن، سجل ميسي 16 هدفا في 16 مباراة بالدوري الأميركي هذا الموسم، بالتساوي مع سام سوريدج، لاعب ناشفيل الذي سجل 16 هدفًا في 21 مباراة، في صدارة هدافي المسابقة.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي "لا أجد كلمات كافية لوصفه. إنه أمر مذهل ما يواصل فعله لتحطيم الأرقام القياسية، الآن كل 3 أيام، إنه القائد يرشدنا إلى طريق المنافسة، ويشرك باقي اللاعبين بوضوح. يظهر لنا كيف يجب أن نستمر وكيف نحافظ على مستوانا الحالي".

وأضاف "في الحقيقة هي نعمة، على الأقل بالنسبة لي أن أكون معه في هذه المرحلة من مسيرته".