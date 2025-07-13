العالم اليوم - الأونروا: نواصل عملنا لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 10:24 صباحاً - أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، بأن فرقها تواصل عملها لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن عيادتها في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية منذ مارس الماضي عندما بدأ الحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت: "لم يُسمح للأونروا بتقديم أي مساعدات إنسانية منذ ذلك الحين".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من النقص الحاد في الإمدادات الضرورية للعلاج، تواصل فرقنا عملها في غزة لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً، بما في ذلك من خلال التقييم الغذائي للأطفال".

توزيع محدود للدقيق على بعض سكان القطاع

من ناحية ثانية، بدأت هيئات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بتوزيع الدقيق على بعض سكان قطاع غزة، وذلك بعد سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال كميات محدودة إلى القطاع.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه إغلاق المخابز والمطابخ الخيرية، بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعيات انتشار الجوع الحاد في القطاع.

ووفقا لتقارير فقد دخلت 10 شاحنات محملة بالدقيق إلى مخازن "برنامج الأغذية العالمي"، وحصلت مئات العائلات الفلسطينية على كيس دقيق بعد انقطاع لعدة شهور.