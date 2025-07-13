العالم اليوم - الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 يوليو 2025 08:08 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية". وأضاف البيان: "تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود"، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي. في وقت سابق أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بإصابة مدنيين اثنين إثر تعرض منزل خاص في إحدى قرى المقاطعة لهجوم طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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