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أحمد جودة - القاهرة - للمصريين بالخارج| تعرف على مقار لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وخطوات المشاركة

للمصريين بالخارج تعرف على مقار لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وخطوات المشاركة، مع اقتراب موعد انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بدأ المصريون بالخارج في الاستعداد للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المرتقب، وسط جهود مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تنظيم العملية بكل دقة وسلاسة.

أماكن لجان التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أماكن لجان التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج، حيث يمكن للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم معرفة مقار اللجان الدبلوماسية والقنصلية المخصصة للتصويت من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

الدور الوطني في صنع القرار والمشهد التشريعي

وأكدت الهيئة أن التصويت بالخارج سيكون على مدار يومين وفقًا للجدول الزمني المعلن، ويتم ذلك عبر الحضور الشخصي للمقرات الانتخابية بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي السارية أو حتى المنتهية، شرط تسجيل الناخب نفسه مسبقًا في قاعدة بيانات الناخبين.

وتحرص الدولة على توفير كل السبل التي تضمن مشاركة فعالة وآمنة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، إيمانًا بدورهم الوطني وحقهم في المشاركة في صنع القرار والمشهد التشريعي.

ويمكن للمصريين بالخارج الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي لمعرفة عنوان اللجنة المحددة لكل دولة:

