نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان لعلييف: تركيا ستواصل الجهود لدعم السلام في جنوب القوقاز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف أن تركيا ستواصل دعم الجهود لتحقيق السلام في جنوب القوقاز.

وأشارت الرئاسة التركية في بيان لها في أعقاب الاتصال بين الرئيسين، يوم السبت، إلى أنهما "بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا وأذربيجان والقضايا الإقليمية والعالمية".

وأضاف البيان أن أردوغان "أكد على مواصل تطوير العلاقات مع أذربيجان في كافة المجالات، وأعلن أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الثابت في جنوب القوقاز".

وأشار أردوغان في هذا الصدد إلى أن عملية "تركيا خالية من الإرهاب" ستساعد على "تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية، وأن الإتمام الناجح لهذه العملية سيعزز أمن المنطقة".

وحسب البيان، فإن الرئيس الأذربيجاني، بدوره، أكد على أهمية نجاح عملية "تركيا خالية من الإرهاب" وأعرب عن رضاه عن التقدم الذي تم تحقيقه، وتنمى إتمام العملية بشكل ناجح وتحقيق أهدافها".

ويأتي ذلك على خلفية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا