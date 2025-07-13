"سي بي إس": ترامب ينظر في تخصيص أموال لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "سي بي إس" التلفزيونية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس، لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية، إمكانية تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا.

وقالت القناة إن مصدر التمويل الجديد المحتمل غير معروف، مشيرة إلى أن لدى ترامب نحو 3.85 مليار دولار متبقية من إدارة جو بايدن السابقة. وتم تخصيص هذه الأموال من خلال آلية "سلطة السحب الرئاسية" التي تسمح للرئيس الأمريكي بتزويد شريك أجنبي بالأسلحة بموجب مرسوم دون موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ.

ولم تستبعد "سي بي إس" إمكانية استخدام ترامب لهذه الأموال لتزويد اوكرانيا بالأسلحة. ووفقا لمصادر القناة التلفزيونية، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة "إشارة إلى روسيا".

كما أشارت إلى أن ترامب قد يُحول 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، أن ترامب يدرس تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

ونشرت "رويترز" معلومات مماثلة يوم الخميس الماضي. ووفقا لها، قد تصل قيمة شحنات الأسلحة الجديدة إلى 300 مليون دولار