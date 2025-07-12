11 شهيداً في مخيم الشاطئ بغزة

11 شهيداً في مخيم الشاطئ بغزةارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، اليوم، إلى 11 شهيدًا، وسط إصابات خطيرة بين العشرات.

وأفادت مصادر طبية بأن الغارات الجوية أسفرت أيضًا عن إصابة 40 فلسطينيًا بجروح متفاوتة، معظمها خطيرة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال استهداف مناطق مدنية مكتظة، ما يزيد من أعداد الضحايا بشكل يومي.

يذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى إلى 57 ألفا و882 شهيدا، بالإضافة إلى 138 ألفا و95 مصا