نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن أوكرانيا ليست مستعدة على الإطلاق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم دعوات بروكسل لقبول كييف في الاتحاد بأسرع وقت ممكن.

وكتب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان في حسابه على منصة "إكس": "تصر بروكسل على استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الواقع مختلف تماما: تعبئة قسرية، وانهيار اقتصادي، وتقييد للحريات، وحرب بلا نهاية في الأفق".

وأضاف: "إذا قبلنا أوكرانيا، فسنسمح بدخول الحرب.. من ذا الذي يريد ذلك بعقله؟".

وأكد أوربان قبل قمة الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن انضمام أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يكون ذا قوة قانونية، لأن هنغاريا لا تدعم انضمام كييف، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.

وأوضحت نتائج استطلاع رأي أجري في هنغاريا حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، أن 95% من المشاركين، أي أكثر من مليوني شخص، عارضوا انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أوربان كان قد صرح سابقا بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ضم أوكرانيا قبل عام 2030، لكن القرار النهائي سيكون لهنغاريا كلمة فيه. وحذر من أن هذا الانضمام سيدمر الاقتصاد الهنغاري.

كما اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه لا يريد مساعدة أوكرانيا، بل "استعمارها"، مشيرا إلى أن إجبار كييف على استمرار الصراع هو أحد أساليب هذا الاستعمار. وأكد أن بودابست تدعم الاتحاد الأوروبي، لكنها تعارض التكامل السريع لأوكرانيا، وأنه دون موافقة هنغاريا، لن تتمكن كييف من الانضمام إلى الاتحاد أبدا