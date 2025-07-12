دميترييف: بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تدمر قدرته التنافسية

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أحمد جودة - القاهرة - علق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف على فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية، قائلا إن البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي تدمر قدرته التنافسية.

ورد دميترييف على منشور لوزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، الذي وصف فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية بأنه دليل على عدم كفاءة المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين، "اللذين فشلا في التوصل إلى صفقة مربحة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية".

وكتب على صفحته في منصة "إكس": "بيروقراطية الاتحاد الأوروبي تنجح بشكل ممتاز في تدمير القدرة التنافسية العالمية للاتحاد".

وكانت فون دير لاين قد صرحت سابقا، في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية، أنها لا تزال تنوي التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 1 أغسطس.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 أغسطس، مع الإبقاء على الرسوم القطاعية المفروضة سابقا.

وفي رسالة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، أشار إلى أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي زيادة رسومه على السلع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستضيف "هذا الرقم" إلى رسومها البالغة 30% على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي