نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستاني يقتل ابنه بسبب صداقاته مع المتحولين جنسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قتل رجل في باكستان ابنه بسبب إقامته لصداقات مع المتحولين جنسيا.

وقال ضابط الشرطة المحلي شير محمد لوكالة الأنباء الألمانية "DPA" اليوم الخميس، إن الرجل المقيم في مدينة كراتشي بجنوب البلاد قام أولا بصفع ابنه البالغ من العمر 21 عاما، ثم ضربه عدة مرات بمجرفة مما أدى لوفاته.

وأضاف الضابط أن الشرطة اعتقلت الوالد بعد الجريمة أمس الأربعاء، واعترف بجريمته.

وقال الرجل للمحققين إنه كان غاضبا من ابنه لرفضه الاستماع لنصيحته بالابتعاد عن المتحولين جنسيا