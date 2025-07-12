العالم اليوم - تحقيق أولي يكشف ما حدث قبل تحطم الطائرة الهندية بلحظات

انتم الان تتابعون خبر تحقيق أولي يكشف ما حدث قبل تحطم الطائرة الهندية بلحظات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 يوليو 2025 09:26 مساءً - أفاد تقرير بعد تحقيق أولي، صدر السبت، أن مفاتيح التحكم في الوقود الخاصة بمحركات طائرة "إير إنديا" التي تحطمت الشهر الماضي، تم تحويلها من وضعية "تشغيل" إلى وضعية "إيقاف" قبل لحظات من تحطمها مما أدى إلى قطع الوقود عن المحركين.

وأشار التقرير، الصادر عن مكتب تحقيقات حوادث الطيران في الهند، إلى أن الطيارين كانا في حالة ارتباك بشأن تغيير وضعية المفاتيح، وهو ما تسبب في فقدان قوة دفع المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع.

وكانت طائرة "إير إنديا" من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، قد تحطمت في 12 يونيو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 260 شخصا، بينهم 19 على الأرض، في مدينة أحمد أباد شمال غربي البلاد. ونجا راكب واحد فقط من الحادث، الذي يعد من أسوأ كوارث الطيران في تاريخ الهند.

وكانت الطائرة تقل 230 راكبا، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي واحد، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.

وبحسب التقرير، استغرقت الرحلة حوالي 30 ثانية من لحظة الإقلاع وحتى لحظة التحطم.

وأوضح أنه بعد وصول الطائرة إلى أعلى سرعة مسجلة لها: "تحولت مفاتيح الوقود للمحركين 1 و2 من وضعية التشغيل إلى وضعية الإيقاف بفارق زمني لا يتجاوز الثانية الواحدة بينهما".

ولم يوضح التقرير كيف أمكن لتلك المفاتيح أن تتحرك إلى وضعية الإيقاف أثناء الرحلة.

وتستخدم مفاتيح التحكم للسماح بتدفق الوقود إلى محركات الطائرة أو قطعه عنها.