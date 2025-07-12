ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 57 ألفاً و823

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 57 ألفاً و823أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 61 شهيداً و231 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة.

وبحسب بيان الوزارة، مساء اليوم، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 57 ألفاً و823 شهيداً، و137 ألف مصاب و887، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أن من بين الحصيلة 7 آلاف و261 شهيداً، و25 ألف مصاب و846، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 6 شهداء، وأكثر من 20 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 788 شهيداً، وأكثر من 5,199 مصاباً.

يأتي ذلك فيما يواجه القطاع الصحي في غزة انهياراً وشيكاً بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الطبية الحيوية، في ظل الحصار المتواصل والعدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومع قرب نفاد الوقود، باتت حياة آلاف الجرحى والمرضى مهددة بشكل مباشر، وسط تدهور غير مسبوق في البيئة الصحية والخدمات الأساسية.