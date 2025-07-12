9 شهداء في قصف للاحتلال على غزة

9 شهداء في قصف للاحتلال على غزةاستشهد 9 فلسطينيين في قصف شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على تجمعات لمدنيين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مواطنين اثنين استشهدا في قصف لطيران الاحتلال على منطقة "دوار أبو حميد" وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهد ثلاثة آخرون في قصف استهدف مجموعة مواطنين في شارع الزهور وسط مخيم النصيرات وسط غزة.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف نفذه الاحتلال على منزل في شارع المحكمة القديمة ببلدة جباليا شمالي القطاع، بينما استشهد مدني إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة هوائية في مخيم المغازي وسط غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إلى 34 شهيدا، منهم 10 من منتظري المساعدات.

ولايزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي نقاط لتجمع المدنيين الفلسطينيين سواء في الخيام أو المدارس أو في نقاط توزيع المساعدات، ويتعمد القصف بالمدفعية ما تبقى من أشباه المنازل التي تأوي آلاف النازحين والضحايا في غزة.