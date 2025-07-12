مقتل 13 عنصراً من "الشباب" الصومالية

مقتل 13 عنصراً من "الشباب" الصوماليةقتل 13 عنصرا من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" خلال عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي في جنوب شرقي البلاد.

وأعلن جهاز المخابرات الصومالي، في بيان اليوم، أن العملية جرت الليلة الماضية في منطقة قرطيري قرب مدينة عيل برف في محافظة شبيلى الوسطى، وأسفرت عن مقتل 13 عنصراً من الحركة بينهم قيادات.

وأوضح أن العملية العسكرية استهدفت تجمعا لمسلحين من الحركة أثناء تخططيهم لتنفيذ هجمات، منوهة إلى أنه جرى تدمير الأسلحة والمركبات التي كانت بحوزتهم.

ويواصل الجيش الصوالي، بدعم من القوات المحلية والشركاء الدوليين، عملياته العسكرية المكثفة الهادفة إلى استعادة السيطرة على المناطق الحيوية، وقطع طرق الإمداد عن حركة الشباب.