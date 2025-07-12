800 شهيد من منتظري المساعدات في غزة

800 شهيد من منتظري المساعدات في غزةأكدت الأمم المتحدة أن نحو 800 فلسطيني استشهدوا، خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم، أن 798 شخصا على الأقل استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة من نقاط توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وقرب قوافل تديرها منظمات إغاثة أخرى.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تصريحات للصحفيين: "إنه حتى السابع من يوليو الجاري، سجلنا سقوط 798 شهيدا من بينهم 615 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و183 يفترض أنهم قتلوا وهم في طريقهم صوب قوافل مساعدات".

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية والمرافق الطبية ومراكز إيواء النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم بفعل النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي والبيئي.