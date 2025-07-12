نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يؤكد استعداده لصد أي هجوم إسرائيلي على لبنان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد عضو المجلس السياسي لـ "حزب الله" محمود قماطي، أن الحزب استعاد قدراته العسكرية، وهو مستعد لصد أي "عدوان أمريكي أو إسرائيلي محتمل على لبنان".

وقال قماطي، لوكالة "نوفوستي": "إذا قررت إسرائيل بدء حرب ضد لبنان بدعم من الولايات المتحدة، فسوف يتطلب ذلك ردا فوريا، ونحن مستعدون تماما لصد أي هجوم إسرائيلي على لبنان".

وأكد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، أن "الاهتمام الدولي بقضية نزع سلاح حزب الله هو مؤشر مباشر على جاهزية الحركة القتالية وإمكانياتها الاستراتيجية".

وأضاف: "لا نثق إطلاقا بالإدارة الأمريكية، ونتهمها بالوقوف وراء كل الاعتداءات والاغتيالات في المنطقة، والولايات المتحدة مسؤولة عن اغتيال الأمين العام حسن نصر الله، الذي نفذته إسرائيل".

كما أوضح عضو المجلس السياسي في حزب الله، قائلا: "لا نريد أي حوار مع الولايات المتحدة، ونرفض أي حديث عن مفاوضات، كما نواصل التمسك باستراتيجية الصبر، التي تصب في مصلحة لبنان في الوقت الراهن".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك قدم الشهر الماضي للمسؤولين اللبنانيين اقتراحا لنزع سلاح حزب الله وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها المالية المستمرة منذ ست سنوات - وهي واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.

ويربط الاقتراح الأمريكي تقديم المساعدات لإعادة الإعمار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.

وردا على هذا الاقتراح، قدمت السلطات اللبنانية وثيقة من سبع صفحات تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مزارع شبعا، وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على كل الأسلحة مع التعهد بتفكيك أسلحة حزب الله في جنوب لبنان.

وأشارت السلطات اللبنانية مرارا وتكرارا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان بشكل منهجي على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024.