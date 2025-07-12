أوجلان فـي شريط مصور: تخلي «العمال الكردستاني» عن سلاحه سيحصل «سريعا»

أنقرة ـ ا.ف.ب: تعهَّد زعيم حزب العمَّال الكردستاني عبدالله أوجلان في رسالة مصوّرة نشرت أمس أن تخلي الحزب عن سلاحه سيحصل «سريعًا».
وقال أوجلان في الشريط المصوّر الذي نشرته وكالة فرات للانباء المقربة من الحزب «في إطار الإيفاء بالوعود التي التزمنا بها، ينبغي انتهاء الكفاح المسلح بشكل طوعي والانتقال إلى المرحلة القانونية والسياسة الديمقراطية» مشيرًا إلى أنه «بخصوص إلقاء السلاح سيتم تحديد الطرق المناسبة والقيام بخطوات عملية سريعة».
وأوضح أنه حاليًّا «يتم تشكيل لجنة داخل البرلمان التركي من أجل نزع السلاح بشكلٍ طوعي وفي إطار قانوني».
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