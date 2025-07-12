تايوان تبدأ تدريباتها العسكرية السنوية

تايبيه ـ ا.ف.ب: بدأت تايوان تدريباتها العسكرية السنوية بمشاركة قوات تضم أكبر عدد على الإطلاق من جنود الاحتياط، ستستمر 10 أيام وتهدف إلى التدريب على الدفاع ضد غزو صيني محتمل وستستخدم خلالها أحدث قاذفات صواريخ تسلّمتها الجزيرة من الولايات المتحدة هذا العام. وتستمر هذه التدريبات التي أطلق عليها «هان كوانج» حتى 18 يوليو. وقبل بدء هذه التدريبات، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 31 طائرة حربية و7 سفن صينية عسكرية حول الجزيرة خلال 24 ساعة حتى السادسة صباح أمس.

وبالإضافة إلى القوات التايوانية، سيشارك في التدريبات 22 ألفًا من جنود الاحتياط، وهو أكبر عدد يتم استدعاؤه على الإطلاق لهذه المناورات التي تقام سنويًّا منذ العام 1984 عندما كانت الأحكام العرفية مفروضة في تايوان. وأوضح وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو أن هذه التدريبات «ستظهر للمجتمع الدولي أننا عازمون على الدفاع عن أنفسنا وستظهر للصين أن جيش بلادنا لديه القدرة على الدفاع عن حياة حرّة وديموقراطية». وستستخدم خلال التدربيات أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز «هايمارس» التي تسلّمتها الجزيرة أخيرًا من الولايات المتحدة، كما ستقام تدريبات بالذخيرة الحية تشمل دبابات «إم 1 إيه 2 أبرامز» الأميركية الصنع في حدث منفصل. وستقوم القوات بمحاكاة سيناريوهات مختلفة، بعضها يتضمن ما يسمى بالمضايقة في «المنطقة الرمادية»، وهي مفهوم دولي يعرّف بـ»الساحة المتنازع عليها ما بين الحكم الروتيني والحرب المفتوحة»، وكذلك «ضربات دقيقة بعيدة المدى» لصد غزو صيني محتمل في العام 2027، وفق ممثّلي الدفاع التايوانيين.