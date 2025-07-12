العالم اليوم - "طلب أميركي مفاجئ" لليابان وأستراليا بشأن الحرب مع الصين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 يوليو 2025 05:20 مساءً - أفادت مصادر مطلعة، السبت، بأن الولايات المتحدة طالبت اليابان وأستراليا بتوضيح دورهما في حال خوضها حربا مع الصين بشأن تايوان.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مسؤولة قولها، إن وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات إلبريدج كولبي، كان يدفع بهذه القضية في اجتماعات مع مسؤولين دفاعيين يابانيين وأستراليين في الأشهر الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، تعد هذه الخطوة أحدث جهود كولبي لإقناع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بتعزيز الردع والاستعداد لحرب محتملة بشأن تايوان.

وأكد مسؤول دفاعي أميركي أن "الموضوع الرئيسي" لمناقشات كولبي مع الحلفاء كان "تكثيف وتسريع الجهود لتعزيز الردع بطريقة متوازنة وعادلة".

ووفق الصحيفة، تشمل هذه المحادثات جهودا لإقناع الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، وسط تزايد القلق بشأن تهديد الصين لتايوان، لكن طلب الالتزامات المتعلقة بالحرب على الجزيرة يعد مطلبا جديدا من الولايات المتحدة.

وقال مصدر للصحيفة: "إن التخطيط العملياتي الملموس والتدريبات ذات الصلة المباشرة بتايوان تتقدم، لكن هذا الطلب فاجأ طوكيو وكانبيرا لأن الولايات المتحدة نفسها لا تقدم ضمانات مطلقة لتايوان".

وصرح مصدر ثان بوجود "استغراب جماعي" من ممثلي اليابان وأستراليا وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.

هذا وأفادت وزارة الدفاع اليابانية بأنه "من الصعب الإجابة على السؤال الافتراضي المتعلق بحالة الطوارئ في تايوان".

وأضافت أن أي رد "سينفذ على أساس فردي ومحدد، وفقا للدستور والقانون الدولي والقوانين واللوائح المحلية".

كما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، مؤخرا بأن اليابان ألغت اجتماعا وزاريا رفيع المستوى مع الولايات المتحدة، بعد أن ضغط كولبي بشكل مفاجئ من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي.

واضطرت وزارة الدفاع الأميركية إلى الدفاع عن كولبي في الأيام الأخيرة، بعد تقارير تفيد بأنه كان مسؤولا عن قرار منع الأسلحة لأوكرانيا، والذي ألغاه الرئيس بعد فترة وجيزة.

وقال مسؤول أميركي: "نتوجه إلى حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على غرار ما فعله الرئيس في أوروبا، ونقول لهم إن هذه هي بيئة التهديد".

وأضاف: "من الواضح أن بعض هذه المحادثات شائكة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق الدفاعي. لكننا نعتقد أن ذلك سيحسن وضعنا جميعا".

وقال المسؤول، إن الإدارة واثقة من أن اليابان وأستراليا ستعززان إنفاقهما الدفاعي بسرعة أكبر مما فعل حلفاؤهما الأوروبيون.

وتابع المسؤول أن البنتاغون تلقى مؤشرات "إيجابية" بشأن زيادة الإنفاق من اليابان وأستراليا، لكنه أكد أنه "من الأهمية بمكان بالنسبة لنا جميعا أن نرى نتائج".

وأردف "إننا نستثمر قدرا هائلا من الوقت والطاقة للعمل مع الحلفاء لإيجاد طرق لمعالجة تحدياتنا المشتركة بطرق تجعلنا في وضع أفضل".