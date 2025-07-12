العالم اليوم - تصريحات مدربي سان جيرمان وتشلسي قبل نهائي مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر تصريحات مدربي سان جيرمان وتشلسي قبل نهائي مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 يوليو 2025 05:20 مساءً - تتجه الأنظار، الأحد، إلى ملعب ميتلايف بنيويورك، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم للأندية، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي.

ويسعى الفريق الفرنسي لتحقيق لقب يكمل به موسمه التاريخي بينما يأمل تشيلسي في قلب الموازين.

وأكد المدربان في تصريحاتهما قبل مباراة الحسم، أن المواجهة لن تكون سهلة، وأن الفريقين سيسعيان بكل قوة لحصد لقب بطولة.

وقال مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، إن فريقه سيحاول إنهاء هذا الموسم بالتتويج بكأس العالم للأندية، في المباراة التي ستجمعه بتشيلسي الأحد.

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "سنلعب المباراة الأخيرة من الموسم بأجواء إيجابية للغاية، وإنهاء هذا الموسم التاريخي بأفضل طريقة ممكنة سيكون أمرا مهما".

أشار المدرب السابق لبرشلونة إلى أن هذا الموسم ربما يكون الأفضل له كمدرب، مضيفا أنه يستمتع بعمله رغم الانتقادات التي تعرض لها.

وأشاد إنريكي، الذي قاد باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بمنافسه تشيلسي الإنجليزي، واعتبر أن مباراته مع "البلوز" لن تكون سهلة.

من جهته، قال مدرب فريق تشيلسي إنزو ماريسكا، إن باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في العالم، لكن مباراته مع تشيلسي ستكون مختلفة.

وأضاف المدرب الإيطالي: "ما يقلقني قبل مواجهة باريس سان جيرمان هو ما يقلقني قبل أي مباراة، وطريقة استعدادي لهذه المباراة لن تختلف عن المباراة الماضية أمام فلومينينسي".

وتابع: "الأمور لن تتغير كثيرا، وسنحاول إيجاد طريقة لإيذائهم فنيا، وكذلك منعهم من إلحاق الضرر بنا".

وقال أيضا: "نحن سعداء وفخورون للغاية بتواجدنا هنا، لأننا وصلنا إلى أميركا قبل شهر وسط 32 فريقا".

وقدم "بي إس جي" موسما استثنائيا، ويسعى لاختتامه بخماسية، بعد تحقيقه دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب محلية.

ويتسلح الفريق الباريسي بأسماء استطاعت تجاوز فرق أوروبية كبيرة، كريال مدريد وإنتر ميلان، بنتائج عريضة.

في الجانب المقابل، يسعى فريق تشيلسي بقيادة مدربه ماريسكا للفوز على "البي إس جي" والظفر بكأس العالم للأندية.

ورغم ميل كفة الترشيحات لصالح باريس سان جيرمان، إلا أن مدرب "البلوز" عازم على قلب الموازين.