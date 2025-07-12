نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بنسبة 30%، في خطوة تعيق المفاوضات الرامية إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم السبت: وكتب "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس".

وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال ترامب أمس الجمعة، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.

وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أرسل إليك هذه الرسالة، فهي تظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود أحد أكبر عجزنا التجاري معكم، ومع ذلك، فقد قررنا المضي قدما، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنا وعدلا".

وتابع "لقد كانت علاقتنا، بعيدة كل البعد عن التبادلية، ابتداء من 1 أغسطس 2025، سنفرض على الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية بنسبة 30% فقط على منتجات الاتحاد الأوروبي المرسلة إلى الولايات المتحدة منفصلة عن جميع التعريفات القطاعية".

وأضاف "يرجى تفهم أن نسبة 30% أقل بكثير مما هو مطلوب للقضاء على التفاوت في العجز التجاري بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، كما تعلمون، لن تكون هناك تعريفة جمركية إذا قرر الاتحاد الأوروبي، أو الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، بناء أو تصنيع منتج داخل الولايات المتحدة".

وأوضح ترامب "إذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع رسومكم الجمركية والرد، فسيتم إضافة المبلغ الذي تختارونه إلى نسبة الـ 30% التي نفرضها".

وأردف "يرجى تفهم أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سنوات عديدة من سياسات الاتحاد الأوروبي الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، والتي تسببت في عجز تجاري كبير وغير مستدام ضد الولايات المتحدة. هذا العجز يمثل تهديدا كبيرا لاقتصادنا".



وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة للكتلة المكونة من 27 دولة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب عن تعريفات جمركية جديدة لعدد من الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى تعريفة جمركية بنسبة 50% على النحاس