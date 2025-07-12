نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس كوريا الشمالية يستقبل لافروف في وونسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في منتجع وونسان.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، تم استقبال سيرجي لافروف من قبل رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون.

وخلال اللقاء، قام الوزير لافروف، بنقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الزعيم الكوري الشمالي.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هي، وجود اتصال مستمر بين الزعيمين وحتما ستتم لقاءات شخصية بينهما في المستقبل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، التقى الوزير الروسي في مدينة وونسان مع نظيرته الكورية الشمالية، وتم خلال اللقاء التوقيع على خطة للتبادل بين وزارتي الخارجية في الدولتين للفترة 2026-2027.