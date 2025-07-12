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أحمد جودة - القاهرة - طهران تتمسك بحقها في التخصيب وترفض التفاوض حول قدراتها العسكرية.. أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن لها حقها في تخصيب اليورانيوم.

طهران تتمسك بحقها في التخصيب وترفض التفاوض حول قدراتها العسكرية

وشدد على أن القدرات العسكرية الإيرانية ليست مطروحة على طاولة التفاوض بأي شكل من الأشكال، جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" ضمن خبر عاجل.

طهران تتمسك بحقها في التخصيب وترفض التفاوض حول قدراتها العسكرية

وانتقد عراقجي أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنها لم تتعامل بموضوعية، وأن تقاريرها الأخيرة اتسمت بالتسييس، مما مهد - على حد قوله - الطريق أمام بعض القوى لممارسة عدوان مباشر ضد إيران.

إيران تهاجم ألمانيا وتتهمها بالتواطؤ مع العدوان الإسرائيلي

وفي سياق متصل، وجهت الخارجية الإيرانية انتقادات شديدة إلى ألمانيا، على خلفية ما وصفته بدعم برلين للحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران الشهر الماضي.

واعتبرت طهران أن هذا الموقف الألماني يمثل تواطؤًا واضحًا مع العدوان.

تصريحات نارية من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ضد برلين

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في منشور نشره عبر منصة "إكس"، إن المستشار الألماني فريدريش ميرز قد أبدى دعمًا لسلوكيات الاحتلال التي وصفها بأنها "خارجة عن القانون".

وأضاف أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي باتت واضحة للعيان، وأن تأييدها يمثل "مشاركة سياسية وأخلاقية" في هذه الانتهاكات.