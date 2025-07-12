نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جنود إسرائيليين في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بخان يونس وارتفاع شهداء غزة إلى 80 منذ دوت الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، اليوم السبت 12 يوليو 2025، أن وسائل إعلام عبرية أعلنت إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات وقعت في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه الاشتباكات ضمن تصعيد ميداني متواصل تشهده عدة مناطق في القطاع، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة وردود الفعل من فصائل المقاومة الفلسطينية.

المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للعدوان

شهدت مدينة خان يونس خلال الساعات الماضية مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية المسلحة، التي أكدت أنها مستمرة في الدفاع عن الأراضي الفلسطينية والتصدي لأي توغل عسكري.

وذكرت مصادر ميدانية أن المقاومة تستخدم تكتيكات مرنة وفعالة في استهداف القوات المتقدمة، ما أدى إلى تسجيل إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال، دون تحديد عددهم أو طبيعة إصاباتهم.

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 80 منذ فجر اليوم

في السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 80 شهيدًا منذ فجر اليوم فقط، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت المصادر أن من بين الشهداء 29 مواطنًا من منتظري المساعدات الإنسانية، ما يسلط الضوء على استهداف الاحتلال المتكرر للمدنيين حتى في لحظات سعيهم للحصول على الغذاء والدواء.