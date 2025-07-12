نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 65 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 28 من منتظري المساعدات الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 65 شهيدًا منذ فجر اليوم فقط، نتيجة هجمات عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل عن مصادر فلسطينية، أن من بين الشهداء 28 شهيدًا من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، ما يسلط الضوء على حجم الكارثة التي تطال حتى من يبحثون عن لقمة العيش وسط الحصار والدمار.





العدوان متواصل منذ 7 أكتوبر: قتل وتجويع وتدمير

منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، شن عمليات عسكرية واسعة على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها جرائم إبادة جماعية، تشمل:

• القتل الجماعي للمدنيين

• تجويع السكان ومنع وصول المساعدات

• تدمير البنية التحتية

• التهجير القسري لعشرات الآلاف





وتأتي هذه الانتهاكات رغم المناشدات الدولية المتكررة وقرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف العدوان فورًا، لكن الاحتلال لا يزال يتجاهل تلك القرارات ويتابع تصعيده.





ضحايا المساعدات.. مشهد متكرر وجرح نازف

الهجوم الأخير على منتظري المساعدات الإنسانية يعيد إلى الأذهان سلسلة المجازر التي استهدفت المدنيين وهم في طوابير انتظار الخبز أو الطعام أو المعونات الطبية، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة من كارثة إنسانية متفاقمة تهدد ملايين السكان في غزة.